Okan Buruk: "7'de 7 ve 21 puan var, mutluluğunu yaşayamıyorum" — Galatasaray 1-0 Alanya

Okan Buruk: "7'de 7 ve 21 puan var, mutluluğunu yaşayamıyorum"

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde 7'de 7 yaparak 21 puanla başladıklarını ancak bunun mutluluğunu tam olarak yaşamadığını söyledi.

Maçın genel değerlendirmesi

Buruk, basın toplantısında Alanyaspor'un özellikle geçiş hücumlarında hızlı oyuncularla etkili bir takım olduğunu belirtti. İlk yarıda geçişten iki pozisyon verdiklerini, oyun hakimiyeti ve topun daha çok kendilerinde olduğunu söyledi. "İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti ve top daha çok bizdeydi. İkinci yarının 50. dakikasına kadar oyun hakimiyeti bizdeydi." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Torreira'nın rahatsızlandığını ve küçük bir baygınlık geçirdiğini aktaran Buruk, yerine Lemina'nın başladığını söyledi. Rakibin bir santrfor almasının ardından Ogundu'nun sağ kanada geçtiğini, karşılık olarak Jakobs ile değişiklik yaptıklarını ve topu korumak için İlkay'ı oyuna aldıklarını belirtti.

Son bölüm ve savunma eleştirisi

Buruk, oyunun daha dengelendiğini ve ikinci gol şansı yakaladıklarını dile getirdi. Ancak maçın son bölümünde rakibin çok net fırsatlar elde ettiğini, savunmada hatalar yaptıklarını ve rakibe şanslar verdiklerini vurguladı: "Biz savunmada kötü işler yaptık ve rakibimize fırsatlar verdik. Bu anlamda tabii ki maç bittiğinde çok mutlu değildim."

Buruk: "7'de 7 yaparak ve 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım."

Şampiyonlar Ligi ve Liverpool hazırlıkları

Galatasaray'ın 30 Eylül Salı günü Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına dikkat çeken Buruk, iki maça aynı anda hazırlanmanın zorluklarına değindi. "Salı günü de çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı." dedi.

Buruk, sakatlık ve ağrı yaşayan oyunculara örnek vererek Yunus ve Kaan Ayhan'ın durumunu aktardı: "Yunus'un bir ağrısı olmuştu... Kaan Ayhan'ın da bu sabah bir ağrısı olmuştu. Onu da bugün oyun içerisinde kullanmadık."

Maçın son 10 dakikası için Osimhen'i oynatmak istediklerini, ancak Barış'ın yorgunluğunun net görüldüğünü ve değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Son bölümde karşılamada zorlandıklarını, ancak günün sonunda kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ekledi: "Günün sonunda kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Ama onun mutluluğunu açıkçası çok fazla yaşayamıyorum."

Performans ve rota planı

Buruk, "İyi oynamadan kazandık" diyerek takımın oyun performansındaki eksiklikleri kabul etti ve son bölümün istenildiği gibi geçmediğini belirtti. Kalecinin önemli kurtarışları ve rakibin bitiremeyişinin galibiyette rol oynadığını ifade etti.

Rotasyon politikasıyla ilgili olarak Buruk, bir sonraki maçta daha tempolu ve istekli bir Galatasaray sahaya çıkacağını vurguladı: "Oyuncularımızı da en hazır şekilde, kadromuzu en hazır şekilde kullanacağız."

Osimhen'in durumu

Osimhen'in milli takımdan döndükten sonra tam takım antrenmanı yapmadığını, dün takımdaki kısa bölüm dışında bireysel antrenmanlara devam ettiğini belirten Buruk, ağrı ve fiziksel durum değerlendirmesinin ardından bir sonraki maç için karar vereceklerini söyledi. "Bugün aslında son değişiklikte Barış yerine kanat oyuncusu istiyorduk ama özellikle Osimhen'i soktum ki bir 10 dakika oynasın, bir sonraki maç için oynama şansı olsun ve bize katkı verebilsin." dedi.

Buruk, bu kısa süreli oyuna alınmanın dizilişi değiştirdiğini ve rakibi karşılamada sıkıntılar yaşattığını kabul ederek, "Defansif olarak sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi en azından onun bir 10 dakika oynamasını sağladık. Yani bu riskleri de alıyoruz mecburen." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.