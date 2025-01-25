Okan Buruk: "Ana önceliğimiz hücum etmek ve gol atmak"

Galatasaray Konyaspor Maçının Ardından Okan Buruk'un Değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, takımının performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İkinci Yarıda Artan Performans

Buruk, maçın ilk yarısındaki etkisiz performansa dikkat çekerek, "İkinci yarı tempomuzu, oyun gücümüzü ve pozisyon sayımızı artırdık. Gol yemeden maçı bitirmemiz sevindirici. Tehlike yaşamadan maçı bitirdik ve gol fırsatları da bulduk," dedi.

Hücum Oyununa Dikkat

Sahada daha fazla hücum yapma arzusunu ifade eden Buruk, "Ana önceliğimiz hücum etmek ve gol atmak. İkinci yarıda gol beklentimizi artırdık. İlk yarıda daha iyisini yapabilirdik," şeklinde konuştu.

Hakem Hatalarına Eleştiri

Her maçta hakem hatalarının yaşandığını belirten Buruk, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında hata olmuyor. Yabancı VAR hakeminin gelmesiyle bariz hatalar görüyoruz," diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Transfer Süreci ve UEFA Hedefleri

Transfer sürecinin zorluğuna da değinen Buruk, "Sıradan bir oyuncu almak istemiyoruz. Önemli oyuncu almak için çaba sarf etmemiz lazım. Maddi anlamda bir sıkıntımız yok," ifadelerini kullandı. Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek olduğunu vurgulayan Buruk, "Son 16 içerisindeki takımlardan biri olmak istiyoruz. Bunun için gerekli oyunculara sahibiz," dedi.

Mikautadze'ye İlgi ve Lyon'a Eleştiri

Geçen yılki transfer sorunlarına da değinen Okan Buruk, "Mikautadze'yi beğeniyoruz. Lyon takımını ise pek beğenmiyorum; formda bir takım değiller," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.