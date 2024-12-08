Okan Buruk: 'Galibiyete Sevinmiyoruz, Türk Futbolunun Durumu Üzücü'

Sivasspor-Galatasaray Maçının Ardından Okan Buruk'un Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." ifadelerini kullandı. Özellikle, yaşananları ve maçın atmosferini eleştiren Buruk, 10 kişi kaldıkları bu zorlu deplasmandaki mücadelenin takdire değer olduğunu belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Galibiyet sevincini yaşayamadıklarını vurgulayan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kırmızı kart göstermeyen orta hakemin tutumunu eleştirdi. "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna rağmen VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin göstermediği tutum, aslında bugünkü maçın genel ortamının özeti" diye konuştu.

Yaşanan durumların Türk futbolu adına endişe verici olduğunu belirten Buruk, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de bununla alakalı hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Buruk, "Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Sivasspor'a büyük saygı duyuyorum ve onları oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.