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Okan Buruk: 'İlk Avrupa Ligi Mağlubiyetimizi Aldık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax karşısında yaşanan mağlubiyeti ve transfer planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 02:43
Okan Buruk: 'İlk Avrupa Ligi Mağlubiyetimizi Aldık'

Okan Buruk'tan Ajax Maçının Ardından Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak, kaybettikleri için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pozisyon Üretimimiz Yetersiz

Buruk, maç boyunca çok sayıda pozisyon ürettiklerine dikkat çekerek, "Mükemmel oynamasak da pozisyonlar ürettik. Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yakındık, çok net pozisyonlar bulduk. Ancak bunları değerlendiremedik" diye konuştu. Özellikle savunmada yaptıkları hataların sonucunu cezalandırdıklarını vurguladı.

Transfer Süreci Devam Ediyor

Transfer çalışmalarına da değinen Okan Buruk, "Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Üç oyuncu yazılması benim için mantıklı değil" diyerek mevcut kuralların kötü olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Eren Elmalı İle İlgili Açıklama

Buruk, Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Eren Elmalı ile ilgilendiklerini aktardı ve "Eren de bunlardan biriydi. Şu anda onunla ilgili bir gündemimiz yok" dedi.

Hollanda Takımlarıyla İlişkiler

Bir sonraki turda yeniden bir Hollanda takımıyla eşleşme isteyip istemediği sorulmuşken, Buruk, mevcut formatın dezavantajlarına dikkat çekerek, Türk takımlarının Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynamasının adil olmadığını ifade etti. "O zaman daha adil bir şey olur" diyerek, yaşanan sorunlara da değindi.

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