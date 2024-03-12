Okan Buruk'un yüzünü güldüren gelişme! Şampiyonluğa adım adım...

Trendyol Süper Lig’in kritik 29. hafta mücadelesinde, Galatasaray kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve sahadan 6-0’lık ezici bir galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetlendirdi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Avrupa sahnesinden erken ayrılan Galatasaray, gözünü tamamen Trendyol Süper Lig’in zirvesine dikmiş durumda. Okan Buruk’un deneyimli rehberliğinde ikinci lig şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa’nın evine misafir olacak. Galatasaray, bu önemli deplasman öncesinde, sakat oyuncularının son durumunu dikkatle izliyor. Özellikle Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in sağlık durumları, maç stratejisi açısından kritik önem taşıyor.





Galatasaray, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir dönemece girerken, Abdülkerim Bardakcı ve Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez’in Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecekleri açıklandı. Sakatlıktan yeni çıkan Kaan Ayhan’ın pazar günü oynanacak maçta takıma katılma ihtimali olduğu belirtiliyor. Tam iyileşen Serge Aurier’in ise milli takım arasına kadar bekletilerek riske atılmayacağı bildirildi. Galatasaray, Süper Lig’de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında, liderlik pozisyonunu iki puanlık avantajla korumaya devam ediyor.





Victor Nelsson, sezonun başlarında beklenen performansı sergileyememiş ve Davinson Sanchez’in kadroya katılmasıyla yedek kulübesine düşmüştü. Ancak Sanchez’in yaşadığı sakatlık sonrası tekrar ilk on birde yer bulan Nelsson, gösterdiği etkili oyunla formayı kaptırmadı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat defans oyuncuları Sanchez ve Abdülkerim iyileşse dahi Nelsson ile savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Nelsson’un yanında kimin oynayacağı ise Sanchez veya Abdülkerim’in durumuna bağlı olacak. Diğer yandan, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi kızışırken, Galatasaray’ın maç takvimi avantajlı görünüyor. Okan Buruk’un öğrencileri, sezonun geri kalanında oynayacakları dokuz maçın altısını İstanbul’da oynayacaklar. Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor, VavaCars FatihKaragümrük ve Fenerbahçe ile yapılacak maçlar için şehir dışına çıkmaları gerekmiyor. Galatasaray, sadece Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçlar için seyahat etmek zorunda kalacak.