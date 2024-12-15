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Oklahoma City Thunder, NBA Kupası Finaline Yükseldi!

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 mağlup ederek NBA Kupası finaline yükseldi. Alperen Şengün, 'double-double' performansıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:19
Oklahoma City Thunder, NBA Kupası Finaline Yükseldi!

Oklahoma City Thunder, NBA Kupası Finaline Yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Bu sonuç, Thunder'ın NBA Kupası finaline yükselmesini sağladı.

Alperen Şengün'ün Performansı

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, maçta gösterdiği double-double performansıyla dikkat çekti. Alperen, karşılaşmayı 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

Thunder'dan Dağ gibi Performans

Thunder takımının başarısında Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayı atması büyük rol oynadı. Gilgeous-Alexander, maçı domine ederek takımını finale taşıdı.

Bucks da Finale Yükseldi

NBA Kupası'nda Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı 110-102'lik skorla mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, Damian Lillard ise 25 sayı ile sahadaydı. Hawks'ta ise Trae Young 35 sayı kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak. Bu büyük mücadele, basketbolseverler için heyecan dolu dakikalar vaat ediyor.

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