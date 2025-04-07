Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te Başladı

Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Müsabakaları

Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları, Karabük'teki Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başladı. Bu önemli organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenmekte ve 47 ilden 414 sporcu bu etkinlikte boy göstermektedir.

Açılış Seremonisi ve Vali'nin Mesajı

Açılış seremonisinde konuşan Vali Mustafa Yavuz, gelen tüm sporcu, antrenör, hakem ve idarecilere, Karabük’ü keşfetmeleri için zaman ayırmalarını önerdi. Yavuz, "Karabük'ün güzellikleri sizi bekliyor. Buradan ayrıldığınızda bu güzel kenti bir kültür elçisi olarak anlatmanızı umuyorum," şeklinde konuştu.

Turnuva, 12 Nisan'da sona erecek. Bu süre zarfında sporcuların başarılarına tanıklık etmesi bekleniyor.

Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, 47 ilden 414 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi yapıldı.

Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, 47 ilden 414 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi yapıldı.