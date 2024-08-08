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Oleksandr Khyzhniak Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Ukraynalı boksör Oleksandr Khyzhniak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 80 kilo finalini kazanarak altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:42
Oleksandr Khyzhniak Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, erkekler boks 80 kiloda Oleksandr Khyzhniak altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçında Tüm Gözler Khyzhniak'taydı

Oyunların ikonik mekanlarından biri olan Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleşen finalde, Ukraynalı boksör Khyzhniak, Kazak sporcu Nurbek Oralbay ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede Khyzhniak, 3-2'lik skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalyalar ve Yarışma Sonuçları

Erkekler 80 kilo kategorisinde bronz madalya sahipleri ise Dominik Cumhuriyeti'nden Cristian Javier Pinales ve Küba'dan Arlen Lopez Cardona oldu. Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında heyecan verici anlar sunduğunu bir kez daha gösterdi.

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