Olimpik Lyon ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Beraberlik Yaşadı

Futbol: UEFA Avrupa Ligi Mücadelesi

Olimpik Lyon ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı, her iki takımın da gol bulamadığı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 7. dakikasında Olimpik Lyon, gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı, ancak kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

16. dakikada, Tagliafico'nun pasında Benrahma, ceza sahası içerisinde ayak içiyle vurdu, ancak top direğin yanından az farkla auta gitti.

24. dakikada Olimpik Lyon, net bir gol sevinci yaşadı. Cherki, savunmanın arkasına sarkarak Tolisso'yu gördü ve Tolisso'nun pası ile Lacazette fileleri sarstı. Ancak, VAR incelemesi sonucunda gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

27. dakikada, Olimpik Lyon penaltı kazanmış gibi göründü; ancak VAR hakemlerinin uyarısı üzerine bu karar serbest vuruş olarak değiştirildi. Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in ceza sahası dışında yere düşmesi sonucu, hakem Harm Osmers kararını değiştirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.