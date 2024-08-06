Olimpiyat İkincisi Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü

Olimpiyat İkincisi Milli Atıcı Ankara'ya Geri Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, memleketi Ankara'ya ulaştı. Hava yoluyla İstanbul'dan gelen Tarhan, Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Takım Arkadaşıyla Birlikte Karşılandı

Karşılamada Yusuf Dikeç gibi birlikte madalya kazandığı takım arkadaşları, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri de yer aldı. Tarhan, mutluluğunu dile getirerek, "Ortağımla birlikte Türkiye tarihine imza atmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Çok zor şartlardan geldik," dedi.

Sevenlerinin Destekleri İçin Teşekkür Etti

Karşılamada duygulanan milli atıcı, "Bu kadar sevenimin olduğunu bilmiyordum. Şu an çok gururluyum. Altını kaçırdığımız için hüzünlüydük ama hedefimiz 2028 ve sonrası," şeklinde konuştu.

Mersin'deki Tesisler İçin Teşekkür Vardı

Tarhan, isimlerinin Mersin'deki atıcılık tesislerine verilmesini de değerlendirerek, "Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri onore etmek için Mersin'deki atıcılık poligonuna isimlerimizi verdi. Bizim için madalyadan çok daha kıymetli," dedi.

Yusuf Dikeç'ten Eğlenceli Açıklamalar

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Yusuf Dikeç, "2028 sonrasında ben yaşlanırım" şakasıyla başladığı konuşmasında, birlikte çok çalıştıklarını vurguladı. "İlayda gibi bir ortağımız olduğu için mutluyuz. İyi hazırlandık, inşallah 2028'de altın madalyayı alacağız," dedi.

Elektromıltıklar ve Yıldız İsimler

Yusuf Dikeç, dünyanın önde gelen atleti Armand Duplantis'in 'Yusuf Dikeç pozu' vermesine de değinerek, "Sonuçta dünyaya örnek olmak güzel bir duygu. İnşallah 2028'de altın madalya alarak daha çok örnek olacağız," ifadelerini kullandı.

Elon Musk’a İstanbullu Davet

Dikeç, X hesabından yaptığı paylaşımla Elon Musk'ı Türkiye'ye davet ederek, "Güzel ülkem Türkiye’ye, İstanbul’a herkesi davet ediyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Robotla bir müsabaka olabilir mi?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi: "Bunu Elon Musk’a sormak lazım!"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.