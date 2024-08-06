Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Olimpiyat İkincisi Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te gümüş madalya kazandıktan sonra Ankara'ya döndü.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 01:55
Olimpiyat İkincisi Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü

Olimpiyat İkincisi Milli Atıcı Ankara'ya Geri Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, memleketi Ankara'ya ulaştı. Hava yoluyla İstanbul'dan gelen Tarhan, Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Takım Arkadaşıyla Birlikte Karşılandı

Karşılamada Yusuf Dikeç gibi birlikte madalya kazandığı takım arkadaşları, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri de yer aldı. Tarhan, mutluluğunu dile getirerek, "Ortağımla birlikte Türkiye tarihine imza atmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Çok zor şartlardan geldik," dedi.

Sevenlerinin Destekleri İçin Teşekkür Etti

Karşılamada duygulanan milli atıcı, "Bu kadar sevenimin olduğunu bilmiyordum. Şu an çok gururluyum. Altını kaçırdığımız için hüzünlüydük ama hedefimiz 2028 ve sonrası," şeklinde konuştu.

Mersin'deki Tesisler İçin Teşekkür Vardı

Tarhan, isimlerinin Mersin'deki atıcılık tesislerine verilmesini de değerlendirerek, "Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri onore etmek için Mersin'deki atıcılık poligonuna isimlerimizi verdi. Bizim için madalyadan çok daha kıymetli," dedi.

Yusuf Dikeç'ten Eğlenceli Açıklamalar

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Yusuf Dikeç, "2028 sonrasında ben yaşlanırım" şakasıyla başladığı konuşmasında, birlikte çok çalıştıklarını vurguladı. "İlayda gibi bir ortağımız olduğu için mutluyuz. İyi hazırlandık, inşallah 2028'de altın madalyayı alacağız," dedi.

Elektromıltıklar ve Yıldız İsimler

Yusuf Dikeç, dünyanın önde gelen atleti Armand Duplantis'in 'Yusuf Dikeç pozu' vermesine de değinerek, "Sonuçta dünyaya örnek olmak güzel bir duygu. İnşallah 2028'de altın madalya alarak daha çok örnek olacağız," ifadelerini kullandı.

Elon Musk’a İstanbullu Davet

Dikeç, X hesabından yaptığı paylaşımla Elon Musk'ı Türkiye'ye davet ederek, "Güzel ülkem Türkiye’ye, İstanbul’a herkesi davet ediyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Robotla bir müsabaka olabilir mi?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi: "Bunu Elon Musk’a sormak lazım!"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi. Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı (sağda) Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç (solda), Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!