Ömer Bayram'ın Kerem Aktürkoğlu itirafları gündem oldu

Eyüpspor'un başarılı futbolcusu ve eski Galatasaraylı Ömer Bayram, verdiği özel röportajda kariyeri, hedefleri ve futbol dünyasındaki deneyimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrılırken aldığı tekliflere rağmen Eyüpspor'un hedefinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Bayram, başkanın emek ve sevgisiyle şekillenen bir hikayenin parçası olmak istediğini ifade etti. Geçen sezon şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiklerini ancak bu hedefe ulaşamadıklarını dile getiren futbolcu, bu sezon Arda Turan yönetiminde iyi bir gidişat yakaladıklarını ve şampiyonluk için odaklandıklarını söyledi.

1. Lig'in Süper Lig'den hiçbir şekilde küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Bayram, her takımın Süper Lig'e çıkmak istediğini ve ligin çekişmeli geçtiğini belirtti. Özellikle deplasman maçlarında rakiplerin daha mücadeleci olduğunu ve taraftarların zorluk çıkardığını ifade etti.

Takım arkadaşı Caner Erkin ile olan rekabetin takım içindeki dostluklarını zedelemeyeceğini belirten Ömer Bayram, önceliklerinin Eyüpspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Ömer Bayram, sakatlık sürecini de açıkladı. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında tekrar sahalara döndüğünü ve hocasının kendisine şans tanıdığını belirtti. Önemli olanın sadece 5 ya da 10 maç oynamak değil, takıma katkı sağlamak olduğunu vurguladı.





Teknik direktörleri Arda Turan ile çalışmanın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Bayram, Arda Turan'ın futbol bilgisi ve enerjisinin takım için değerli olduğunu söyledi. Arda Turan'ın hem saha içinde hem de saha dışında kendisi için önemli bir ağabey olduğunu belirtti ve takım içindeki tecrübesiyle genç oyunculara rehberlik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Galatasaray'daki döneminde yaşadığı eleştirilere de değinen Ömer Bayram, her zaman armaya katkı verdiğini ve futbolda iyi günlerin yanı sıra zor günlerin de olduğunu ifade etti. Bu eleştirilere rağmen hırslanıp daha güçlü bir şekilde sahaya çıktığını ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kariyerindeki dönüm noktalarını paylaşan futbolcu, Prosinecki ile sol bek olmanın ve Fatih Terim ile orta sahada oynamanın kendisi için önemli anlar olduğunu belirtti. Genç oyuncuları eğitmek ve futbolculuğa adım atmalarına yardımcı olmak istediğini ifade eden Bayram, ileride teknik direktörlük yerine alt yapı koordinatörlüğünü tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.

Ömer Bayram, röportajın sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkmak ve sonrasında Avrupa'da başarılar elde etmek gibi büyük hedeflere odaklandığını belirterek, kariyerinin bu aşamasında da kendisini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.