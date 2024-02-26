Bist 100
9.334,13 0%
DOLAR
31,12 0,25%
EURO
33,79 0,46%
ALTIN
2.019,88 -0,12%

Ömer Bayram'ın Kerem Aktürkoğlu itirafları gündem oldu

Eyüpspor'un başarılı oyuncusu Ömer Bayram şok edici açıklamalarda bulundu. Altyapı koordinatörlüğüne sinyal çaktı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 19:19
Ömer Bayram'ın Kerem Aktürkoğlu itirafları gündem oldu

Eyüpspor'un başarılı futbolcusu ve eski Galatasaraylı Ömer Bayram, verdiği özel röportajda kariyeri, hedefleri ve futbol dünyasındaki deneyimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrılırken aldığı tekliflere rağmen Eyüpspor'un hedefinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Bayram, başkanın emek ve sevgisiyle şekillenen bir hikayenin parçası olmak istediğini ifade etti. Geçen sezon şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiklerini ancak bu hedefe ulaşamadıklarını dile getiren futbolcu, bu sezon Arda Turan yönetiminde iyi bir gidişat yakaladıklarını ve şampiyonluk için odaklandıklarını söyledi.

1. Lig'in Süper Lig'den hiçbir şekilde küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Bayram, her takımın Süper Lig'e çıkmak istediğini ve ligin çekişmeli geçtiğini belirtti. Özellikle deplasman maçlarında rakiplerin daha mücadeleci olduğunu ve taraftarların zorluk çıkardığını ifade etti.

Takım arkadaşı Caner Erkin ile olan rekabetin takım içindeki dostluklarını zedelemeyeceğini belirten Ömer Bayram, önceliklerinin Eyüpspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Ömer Bayram, sakatlık sürecini de açıkladı. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında tekrar sahalara döndüğünü ve hocasının kendisine şans tanıdığını belirtti. Önemli olanın sadece 5 ya da 10 maç oynamak değil, takıma katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

eyüpspor ömer bayram

Teknik direktörleri Arda Turan ile çalışmanın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Bayram, Arda Turan'ın futbol bilgisi ve enerjisinin takım için değerli olduğunu söyledi. Arda Turan'ın hem saha içinde hem de saha dışında kendisi için önemli bir ağabey olduğunu belirtti ve takım içindeki tecrübesiyle genç oyunculara rehberlik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Galatasaray'daki döneminde yaşadığı eleştirilere de değinen Ömer Bayram, her zaman armaya katkı verdiğini ve futbolda iyi günlerin yanı sıra zor günlerin de olduğunu ifade etti. Bu eleştirilere rağmen hırslanıp daha güçlü bir şekilde sahaya çıktığını ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kariyerindeki dönüm noktalarını paylaşan futbolcu, Prosinecki ile sol bek olmanın ve Fatih Terim ile orta sahada oynamanın kendisi için önemli anlar olduğunu belirtti. Genç oyuncuları eğitmek ve futbolculuğa adım atmalarına yardımcı olmak istediğini ifade eden Bayram, ileride teknik direktörlük yerine alt yapı koordinatörlüğünü tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.

Ömer Bayram, röportajın sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkmak ve sonrasında Avrupa'da başarılar elde etmek gibi büyük hedeflere odaklandığını belirterek, kariyerinin bu aşamasında da kendisini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

Öğrencilere düşük faizli kredi desteği! Bu oranı kaçıran bin pişman olacak

Öğrencilere düşük faizli kredi desteği! Bu oranı kaçıran bin pişman olacak

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt
2
Sacha Boey'in yerine gelmişti, ömrü kısa oldu
3
Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy resmen şov yaptı
4
Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor
5
Ömer Bayram'ın Kerem Aktürkoğlu itirafları gündem oldu
6
Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı
7
Icardi'nin cezası belli oldu: 3 büyüklerden tepki yağdı

Parasına para katmak isteyen bunu yapsın! TL'si olanlara zenginliğin şifresini verdi

Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Öğrencilere düşük faizli kredi desteği! Bu oranı kaçıran bin pişman olacak

Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor

İddia ediyoruz daha ucuzu yok! Fiat'ın en sevilen modeli 305 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Tekrar değerlendirilecek

Renault, yeni elektrikli otomobiliyle Avrupa’yı salladı! Fiyatı sadece 844 bin lira!

Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçim bursu: 6.000 TL'ye ek aylık olarak 3.000 TL verilecek

Kripto parası olanlar yandı! Sonunda olmaz denilen oluyor