Ömer Faruk Yurtseven: EuroBasket 2025'te Madalya Hedefi

EMRE DOĞAN - A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Ömer Faruk Yurtseven, potansiyellerinin farkında olduklarını belirterek, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Turnuva ve gruplar

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Hedef: Madalya

Milli pivot Ömer Faruk Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada turnuvaya hazır olduklarını vurguladı ve takımın ortak hedefini net biçimde ifade etti: "Amacımız Avrupa Şampiyonası'na gidip derece yapmak."

Yurtseven, takım üzerinde hem ülke hem de Avrupa genelinde yüksek beklentiler olduğuna dikkat çekti: "Beklentilerin uyguladığı baskı bize yardımcı olacak. Kesinlikle herkes bu takımın yeteneklerinin farkında. Uzun ve kısa rotasyonları çok iyi. Guard olarak Shane Larkin büyük bir parça. Herkes potansiyelinin farkında olduğu için madalya bir anda realistik bir hedef oluyor. O da ayrı bir hırs katıyor."

Savunmanın belirleyici rolü

Hücumda yetenekli olduklarını söyleyen Yurtseven, madalya yolunda asıl belirleyicinin savunma olacağını vurguladı: "Kesinlikle savunma çok önemli."

EuroBasket'te her maçın farklı bir "x faktörü" olacağını belirten Yurtseven, rakibe göre uyum sağlamanın önemini şöyle anlattı: "Bir maçta bu, ikili oyunları savunmak olabilir. Sırbistan'a karşı Jokic'i, Letonya'ya karşı Bertans'ın 3'lüklerini savunmak olur. Maçtan maça değişeceği için bunun adaptasyonunu yapabilmek ve ne kadar hızlı yapabileceğimiz en kritik nokta olacak."

Savunmadaki teknik detaylara da değinen milli oyuncu, takım içi yardımlaşma ve rotasyonun önemine işaret etti: "Özellikle ikili oyunlarda takım arkadaşlarına yardım etmek. Köşeden yardımlar. Pick and roll durumunda 2'ye 1 hücum avantaj eline geçirebiliyor. Köşeden yardım getirip sonra rotasyona girip herkesin arkasındaki adama güvenebilmesi... Bu gibi şeyler savunmamızı bir üst seviyeye çıkaracak."

Uzun rotasyonu ve takım uyumu

Yurtseven, A Milli Takım forması giymenin anlamını da vurguladı: "80 milyonu temsil ettiğimizi düşünüyorum." Altyapıdan beri taşıdıkları bu gururun A Milli Takım düzeyinde daha da büyüdüğünü söyledi.

Uzun rotasyonunun gücüne dikkat çeken Yurtseven, Alperen Şengün ve Adem Bona ile karşılıklı tamamlayıcılığa inandığını belirtti: "Hepimiz farklı şekillerde ve tarzlarda dominant oyuncularız. Adem, atletik bir oyuncu. Savunma açısından kesinlikle yardımı dokunuyor. Adem'in öğrenmesi gereken 1-2 şey var. Çok hızlı şekilde öğreniyor. Alperen geçen sezonu çok iyi geçirdi. Kendi oyununu göstereceğini düşünüyorum. Bize aşırı yardımcı olacak. Benim oyunumun da tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Uzun rotasyonu iyi, umarım turnuvada bunun yüzde 100 karşılığını alabiliriz."