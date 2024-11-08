Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko’da

Onuralp Bitim, Fenerbahçe Beko’ya Katıldı

25 yaşındaki milli basketbolcu Onuralp Bitim, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Son dönemlerde Chicago Bulls forması giyen Bitim, bu anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu Almanya'nın THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden Bayern Münih takımında kiralık olarak geçirecek.

Fenerbahçe Beko’dan Açıklama

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı duyuruda, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun dikkate değer yeteneklerinden biri olan Onuralp Bitim ile sözleşme imzaladı. Onuralp, 2024-25 sezonunu Bayern Münih takımında geçirecek" ifadelerine yer verildi.

Onuralp Bitim’in Performansı

Açıklamada, Onuralp Bitim'in geçen sezon NBA'de geçirdiği performansa da dikkat çekildi. 2023-24 sezonunu Chicago Bulls ve Windy City Bulls takımlarında geçiren Bitim, NBA'de 23 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları tutturdu. Gelişim Ligi'nde ise 22 maçta 14.2 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe Beko’dan İyi Dilekler

Fenerbahçe Beko, Onuralp için bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerken, oyuncunun sarı-lacivertli forma altında büyük başarılara imza atmasını temenni etti.