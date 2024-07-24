Ordu'da 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

Ordu'da 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası

Ordu'da gerçekleştirilen 11-13 yaş altı erkekler Grekoromen güreş Türkiye Şampiyonası, düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Şampiyonanın bulunduğu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu, genç yeteneklere ev sahipliği yapıyor.

Önemli Konuşmalar ve Teşekkürler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, açılış seremonisinde, bu tür organizasyonların Türk sporuna ve özellikle güreşe katkısının büyük olduğunu vurguladı. Genç, etkinliğe katılan sporcuların Türkiye'nin dört bir yanından geldiklerini, ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hürbay Duran ise, şampiyonada yer alan sporcular arasında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkmasını beklediğini ifade etti.

Teşekkür Plaketi ve Müsabakalar

Açılışta Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş gibi isimlere teşekkür plaketi verildi. Şampiyonanın ilk günündeki müsabakalar da büyük bir heyecanla gerçekleşti.

Farklı illerden 950 sporcunun katıldığı bu anlamlı etkinlik, 28 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, farklı illerden 950 sporcu katıldı.