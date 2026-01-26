Orkun Kökçü Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig 19. haftasında Eyüpspor ağlarını 6. dakikada havalandırarak ilk golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:13
Trendyol Süper Lig 19. haftası — Beşiktaş 2-2 Eyüpspor

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Eyüpspor ağlarına gönderdi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 berabere tamamlandı. Siyah-beyazlıların açılışını 6. dakikada Orkun Kökçü yaptı.

Milli futbolcu, böylelikle 15’i lig olmak üzere çıktığı toplam 22 maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.

25 yaşındaki Orkun Kökçü gol sevincini önce taraftarların önüne gidip "Kartal" sevinci yaparak kutladı; daha sonra yedek kulübesine gelerek Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

