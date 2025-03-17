Ortahisar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Görele'yi Yenerek Play-Off'a Yükseldi

Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor'u Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 34-26 gibi net bir skorla mağlup etti.
Maç Özeti
Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Ortahisar, 19-11'lik skorla önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de üstünlüğünü koruyan Ortahisar, toplamda 34 gol atarak salondan galip ayrıldı.
Lig Sıralaması
Bu sonuçla Trabzon temsilcisi Ortahisar Belediyespor, ligi 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupası için play-off'a katılma hakkı kazandı. Giresun ekibi Görele Belediyespor ise ligi 6. sırada noktaladı.