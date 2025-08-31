Oscar Piastri, Hollanda Grand Prix'sini Zandvoort'da Kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinde zaferi, McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri elde etti.
Yarış Özeti
Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik parkurda gerçekleşen mücadele, 72 tur üzerinden tamamlandı. Yarışı 1 saat 38 dakika 29.849 saniye ile ilk sırada bitiren Piastri, sezonun yedinci galibiyetini kazandı.
Max Verstappen yarışı Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Isack Hadjar, Racing Bulls Honda takımıyla kariyerinin ilk podyumunu elde ederek üçüncü oldu; Hadjar Piastri'ye 3.233 saniye farkla ulaştı.
Yarışta dikkat çeken gelişmeler arasında, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın kazaların ardından yarış dışı kalması ve Lando Norris'in aracındaki sorun nedeniyle yarışı bırakması yer aldı.
Sezonun bir sonraki yarışı, İtalya Grand Prix'si, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.
Pilotlar ve Takımlar Klasmanı (İlk 5)
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 205
4. George Russell (Büyük Britanya): 184
5. Charles Leclerc (Monako): 151
Sezonda bu yarışla birlikte galibiyet dağılımı: Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 2, George Russell 1.
Takımlar
1. McLaren: 584
2. Ferrari: 260
3. Mercedes: 248
4. Red Bull Racing: 214
5. Williams: 80