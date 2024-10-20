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Osimhen'in Tarihi Röveşata Golü

Osimhen, 2.32 metreden attığı golle tarihe geçti. Bu gol, dünyanın en yükseklikten atılan 2. röveşata golü olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:01
Osimhen'in Tarihi Röveşata Golü

Osimhen'in Unutulmaz Golü

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında tarihe geçen bir rüya gola imza attı. Sarı-kırmızılıların 3-0 galip geldiği bu maçta, Osimhen'in 2.32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, futbol tarihine kazındı.

2.30 Metre Barajını Aşan İki Gol

Osimhen'in bu golü, dünya futbolunda 2.30 metre barajını aşan iki röveşata golünden birisi olarak öne çıkıyor. Diğer gol ise, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Juventus'a karşı oynanan maçta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo tarafından 2.38 metre yükseklikten atılmıştı.

Osimhen'in Başarısı ve Gelecek Beklentileri

Osimhen'in bu muhteşem röveşata golü, yılın en güzel golleri arasında gösterilmeye aday. Forvet oyuncusu, etkileyici performansıyla maçta 2.32 metre yükseklikte topla buluşarak tarihe geçti. Osimhen, Ronaldo'nun en yüksek röveşata golüne oldukça yakın bir yükseklikle mücadele vermiş oldu, bu da onu dünya futbolunda bir adım daha öne taşıyan bir başarı olarak değerlendiriliyor.

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