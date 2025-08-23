DOLAR
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu

56 yaşındaki Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen Victor Osimhen ile otelde buluştu; oyuncu hediye edilen maskeli örgü bebeği evinin başköşesine koyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:02
Otelde samimi görüşme ve hediye sohbeti

56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e İstanbul'da verdiği, maske detayının da yer aldığı örgü bebeği ile tanınıyor. Maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.

Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi. Osimhen, Demir'e yönelik duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Verdiğin bebeği evimin başköşesinde tutuyorum. Kamp dışına çıkamam. Birlikte çay içelim. İstanbul’a maçlarıma bekliyorum. Sen benim ailesin. Kızım için söz verdiğin bebeği de yanında getirmişin. Çok sevinecek. Kendime dikkat ediyorum. Beni merak etme. Her zaman irtibatta kalalım. İstanbul’a maça bekliyorum."

Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi ve Osimhen'i evine davet etti. Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımda kaldığın için teşekkür ederim. Sen parayı değil, sevgiyi seçtin. Bizler seni çok seviyoruz. Sen benim evladımsın. Ülkende yaptığın hayırları duydukça sana bağlılığım daha çok artıyor. Ben senin annenim. Sen benim beşinci evladımsın. Maçta dikkat et, sakatlanma. Evim, sofram hazır. Gelirsin diye neler pişirdim neler…”

Görüşme hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu; Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı dileğinde bulundu.

