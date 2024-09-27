Osman Aşkın Bak'tan Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Paylaşımlarında Kınama ve İyileşme Dilekleri

Bakan Bak, paylaşımında, "Eski milli futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu mesaj, spor camiasından büyük destek görürken, Akın'ın sağlık durumu da merakla bekleniyor.