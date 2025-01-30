Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü Sahibini Buldu

Osman Solakoğlu'nun Anısı Yaşatılıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) eski başkanı Osman Solakoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödül, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler'e verildi.

Ödül Töreni Detayları

Necati Güler, Osman Solakoğlu'nun vefatının 20. yılında, 2 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Ayrıca, aynı gün saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan maçı öncesinde bir ödül töreni gerçekleştirilecek.

Güler, bu özel törende bir şilt ve para ödülü ile onurlandırılacak. Ödülünü TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ile merhum Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu verecek. Solakoğlu ailesinin de törende hazır bulunması bekleniyor.