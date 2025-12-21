DOLAR
Osman Zeki Korkmaz: Vanspor, İstanbulspor'u 3-1 Yendi

Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası oyuncularına övgüde bulundu ve taraftara çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:24
Maç Özeti

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Vanspor FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Basın Toplantısı

Konuşmasına, 'Geçtiğimiz gün annesi vefat eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na baş sağlığı dileyerek' başlayan Korkmaz, 'Maç özelinde çok fazla konuşmak istemiyorum. İstanbulspor benim için özel bir camia' dedi.

Korkmaz, takımın son dönemdeki oyun anlayışından memnuniyetini vurgulayarak, 'Futbol açısından bakarsak iki haftadır geliştirdiğimiz bir oyun var. Geçen hafta oynadığımız Ümraniyespor maçının mantıksal galibiydik. Fakat maç sonunda istenmeyen bir sonuç oldu. Bu oyunu analiz ederek bu hafta maçın geneline nasıl yayacağımız üzerine çalıştık. Bugün 90 dakika bu şekilde oynadık. Bundan sonraki süreçte de Vanspor kendi taktiği ile maçlara hazırlanacak ve o şekilde sahaya çıkacaktır' ifadelerini kullandı.

Sakatlık sıkıntımız var. Eldeki oyuncularımızdan yararlanmaya çalışıyoruz. Oyuncularım burada ortaya çok büyük karakter koyuyor. Böyle duyarlı oyuncu grubu ile çalıştığım için çok şanslı hissediyorum, diye ekledi.

Taraftara Çağrı

Korkmaz, iç sahada oynanacak maçlara taraftarları davet ederek, 'Devreyi olabildiğince iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. En az geçen haftadaki atmosfer gibi bir atmosfer yakalamamız gerekiyor stadyumumuzda. Ben de arkadaşlarımı maçımıza davet edeceğim. Maça gelen tüm Vanlılar da yanında en az bir kişi getirsin. Bir önce ikinci devrenin hazırlığını yapmamız gerekiyor. Kritik bir maç oynayacağız' dedi.

Duygusal Bağ

İstanbulspor ile olan bağını anlatarak, 'İstanbulspor benim eski takımım değil, ailem. Şu anda ülkenin köklü kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yapıyorum. Benim de Türk futbolunun da yeni hikayelere ihtiyacı var' açıklamasında bulundu.

