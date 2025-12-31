DOLAR
Osmaneli Gençlerbirliği Liderliğini Sürdürdü | Bilecik 1. Amatör Lig

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5. haftada Osmaneli Gençlerbirliği farklı kazanarak liderliğini sürdürdü; A ve B gruplarında sonuçlar ve puan durumu netleşti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:03
Osmaneli Gençlerbirliği Liderliğini Sürdürdü

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5. hafta geride kaldı. Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Kınıkspor deplasmanından farklı bir galibiyetle dönerek liderliğini korudu.

A Grubu

A Grubu'nda 5. hafta oynanırken toplamda 4 müsabakada 17 gol kaydedildi. Grubun açılış maçında Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Kınıkspor karşısında 4-0 kazandı. Ligin flaş takımı Gülümbespor kendi evinde Vitraspor ile 2-2 berabere kaldı. Gölpazarı Belediyespor, kendi sahasında Cihangazispor'a 2-0 yenildi. Grubun son karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Akpınarspor deplasmanından 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla A Grubu puan durumu şu şekilde şekillendi: Osmaneli Gençlerbirliği Spor 15 puanla liderliğini sürdürürken, Cihangazispor 12 puan, 1969 Bilecik Spor Kulübü 9 puan, Vitraspor ise 7 puanda bulunuyor.

A Grubu'nun 6. haftası 10 Ocak günü şu maçlarla tamamlanacak: Osmaneli Gençlerbirliği Spor-Gülümbespor, Kınıkspor-Akpınarspor, Cihangazispor-1969 Bilecik Spor Kulübü ve Vitraspor-Gölpazarı Belediyespor.

B Grubu

B Grubu'nda 4. hafta geride kalırken oynanan 3 maçta toplam 12 gol kaydedildi. Grubun açılışında Pazaryerispor, kendi sahasında Edebalispor'u 4-0 mağlup etti. Kürespor ile Bozüyükspor karşılaşması 3-3 sona erdi. Lider Osmanelispor, kendi evinde Karaköyspor'u 2-0 yenerken, Ertuğrulspor haftayı BAY geçirdi.

Bu sonuçlarla B Grubu'nda Osmanelispor 10 puanla liderliğini koruyor. Pazaryerispor ve Karaköyspor ise 9 puanla lideri takip ediyor.

B Grubu'nun 5. haftasında 11 Ocak günü oynanacak maçlar: Ertuğrulspor-Kürespor, Karaköyspor-Pazaryerispor ve Bozüyükspor-Osmanelispor. Bu haftayı Edebalispor bay geçecek.

OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR LİGDE TUTULAMIYOR

OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR LİGDE TUTULAMIYOR

OSMANELİSPOR DOLU DİZGİN

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

