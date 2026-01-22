Osmaneli Gençlerbirliğispor 7’de 7 ile liderliğini sürdürdü

Osmaneli Gençlerbirliğispor A Grubunda 7’de 7 yaparak 21 puana yükseldi; B Grubunda Osmanelispor da liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:13
Osmaneli Gençlerbirliğispor 7’de 7 yaptı, ligde dikkat çekti

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B Grubunda oynanan müsabakalarda toplam 33 gol kaydedildi. Özellikle Osmaneli Gençlerbirliğispor yaptığı 7’de 7 ile dikkatleri üzerine çekti.

A Grubu: Osmaneli Gençlerbirliğispor liderliğini sürdürüyor

A Grubunda ligin 7’nci haftası geride kalırken lider Osmaneli Gençlerbirliğispor, deplasmanda Gölpazarı Belediyesporu 4-2 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Aynı haftada 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vitraspor ile 2-2 berabere kaldı. Gülümbespor, evinde Kınıksporu 4-0 geçerken, Akpınarspor da evinde Cihangazisporu 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Osmaneli Gençlerbirliğispor 21 puanla liderliğini sürdürürken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 13 puanla ikinci, Cihangazispor ve Akpınarspor ise 12’şer puanla takibi sürdürüyor.

B Grubu: Osmanelispor zirveyi koruyor

B Grubunda 6’ıncı hafta sonunda Osmanelispor liderliğini korudu. Lider ekip kendi evinde Ertuğrulsporu 7-0 gibi farklı bir skorla geçti. Hafta içinde Edebalispor evinde Karaköyspora 1-4 mağlup oldu. Pazaryerispor ise evinde Bozüyüksporu 2-0 yendi ve Kürespor haftayı BAY geçti.

Bu sonuçların ardından Osmanelispor 16 puanla liderliğini sürdürürken, Karaköyspor 15 puan, Pazaryerispor 12 puan ve Bozüyükspor 7 puanla takip ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

