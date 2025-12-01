Osmangazili Çocuklar Bursaspor Coşkusunu İlk Kez Tribünde Yaşadı

Osmangazi Belediyesi'nin 'ilk maç' projesiyle genç taraftarlar stadyumla buluştu

Osmangazi Belediyesi, Bursaspor sevgisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayatında maç izlememiş çocukları stadyuma götürmeye devam ediyor. Projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte son olarak Ahmetbey ve Karabalçık mahallelerinden alınan 100 çocuk yeşil-beyaz coşkusuyla buluştu.

Mahallelerinden alınan çocuklar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürülerek Bursaspor - Fethiyespor karşılaşmasını tribünden izledi. Küçük taraftarlar maç boyunca takımlarına tezahüratlarla destek vererek 90 dakikayı coşkuyla geçirdi. Birçok çocuk için bu, ilk kez tribünde maç izleme deneyimiydi ve heyecan ile mutluluk bir aradaydı.

Müsabaka 3-0'lık Bursaspor üstünlüğü ile tamamlanırken, çocuklar galibiyeti tribünde doyasıya kutladı. Etkinlik sonunda çocuklar, Erkan Aydın'a teşekkür ederek stadyumdan unutulmaz anılarla ayrıldı.

