Osmangazili Karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 23 Madalya Kazandı

Osmangazi Belediyespor Karate Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2’inci Etap Karate Turnuvasında elde ettiği derecelerle madalyaya doydu.

Turnuva Detayları

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Eskişehir’de gerçekleştirilen turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 8 il ve 30 kulüpten 350 sporcunun ter döktüğü organizasyonda, Osmangazi Belediyespor 27 kişilik kadro ile boy gösterdi.

Turnuva sonunda Osmangazili karateciler 6 altın, 9 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı. Kulüp sıralamasında ise Osmangazi Belediyespor üçüncü oldu.

Başkanın Değerlendirmesi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kulübün yakaladığı büyük ivmeyi vurgulayarak genç yetenekler ile antrenörlerine teşekkürlerini sundu.

