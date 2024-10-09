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Osmaniye'de Kano Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Osmaniye'de düzenlenen kano etkinliği, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:53
Osmaniye'de Kano Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Osmaniye'de Kano Heyecanı

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kano etkinliği, bölge halkı ve sporcuların katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti.

Ceyhan Nehri'nde Kano Eğlencesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gökçedam köyünde düzenlenen organizasyonda, kano sporcuları 8 kilometrelik bir parkuru başarıyla geçti. Etkinlik sonrası, uzman eğitmenler eşliğinde vatandaşlar da Ceyhan Nehri'nde spor yaparak keyifli anlar yaşadı.

Vali Yılmaz'ın Katılımı ve Açıklamaları

Etkinliğe katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kano kullanarak sporcularla birlikte nehirde vakit geçirdi. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, "Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlikte bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Burası sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kuş cenneti olarak da biliniyor. Ceyhan Nehri'nin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra sporun yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalığın artırılması açısından da önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum," şeklinde konuştu.

Doğa ve Sporu Birleştiren Etkinlikler

Osmaniye'nin doğal güzellikleri ile spor aktivitelerinin birleştiği bu tür organizasyonlar, bölgedeki spor kültürünün gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve...

Osmaniye'de merkeze bağlı Gökçedam köyünde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

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