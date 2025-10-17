Otizmli İkizler Enes ve Burak Burç Masa Tenisinde Yeni Madalya Hedefliyor

Otizmli ikizler Enes ve Burak Burç masa tenisinde yükseliyor

Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki ikizler Enes ve Burak Burç, masa tenisine 8 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladı. Sporculuk hayatlarında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli dereceler elde eden kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kariyer ve madalya başarıları

Türkiye'de katıldıkları turnuvalarda ikizlerden Enes Burç 1 altın, 3 gümüş, Burak Burç ise 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Burak ayrıca bu yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda gümüş ve Çekya'daki Dünya Para Future Masa Tenisi Şampiyonası'nda karışık çiftlerde altın madalya elde etti.

Enes Burç, 1-8 Kasım tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı ve burada madalya mücadelesi verecek.

Antrenman, hedefler ve destek

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Yaşkafa, Enes ve Burak'ın otizm kategorisinde Milli Takım sporcuları olduğunu belirtip, kardeşlerin çalışmalarını disiplinli şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Yaşkafa, haftanın 6 günü Bafra'dan gelerek antrenmana katıldıklarını aktardı.

Yaşkafa, "Enes Burç otizmlilerde Dünya Şampiyonası'na katılacak. Burak Burç ise mental retardasyon (zeka geriliği) engeli olduğu için mentaller kategorisinde yoluna devam ediyor." diye konuştu. Antrenörün verdiği bilgiye göre ekipteki ortak hedeflerden biri de 2028 Paralimpik Olimpiyatlarına ulaşmak.

Burak Burç çalışmalarının karşılığını aldığını söyleyerek, "Çalışmalarımın karşılığını aldım. Çekya'da yapılan Dünya Para Future Masa Tenisi Şampiyonası'nda mix kategorisinde şampiyon oldum. İstanbul'da ise ikincilik elde ettim." dedi.

Enes Burç ise VIRTUS Dünya Şampiyonası hedefini şu sözlerle özetledi: "VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na hedefim şampiyon olmak. Altın madalya istiyorum, bunun için de yoğun tempoda çalışıyorum. Günde 3 saat çalışıyoruz."

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Resul Aygün de Enes ve Burak'ı 7 yaşlarından

Enes ve Burak Burç, elde ettikleri dereceler ve uluslararası katılımlarla, hem bireysel hem de Türkiye adına yeni madalyalar kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

