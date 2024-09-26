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Ozan Bulkaz, Manisa Basket'te Sporcu Gelişim Koordinatörü Oldu

Manisa Basket, Ozan Bulkaz'ı sporcu gelişim koordinatörlüğüne atadı. Resmi açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:23
Ozan Bulkaz, Manisa Basket'te Sporcu Gelişim Koordinatörü Oldu

Ozan Bulkaz, Manisa Basket'te Yeni Görevine Başladı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket, başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevini değiştirdi. Bulkaz, yeni dönemde sporcu gelişim koordinatörü olarak Manisa basketboluna katkı sağlamaya devam edecek.

Resmi Açıklama

Manisa Basket tarafından yapılan resmi açıklamada, "Sayın Ozan Bulkaz ile bugün gerçekleşen görüşmeler sonucunda görev değişikliği konusunda ortak bir karara varılmıştır. Kendisinin bugünden itibaren sporcu gelişim koordinatörü olarak hizmet vereceğini belirtmek isteriz. Herhangi bir dezenformasyonun önüne geçmek için resmi kanallar dışında yayılan haberlere güvenilmemesi gerektiğini rica ederiz." denildi.

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