Ozan Kabak'a sürpriz doğum günü!

TFF tarafından gelen açıklamalar üzerine Avusturya ie gerçekleşecek özel maş için kamp takımı Viyana'da yer alırken bulundukları otelde 24. yaşına giren Ozan Kabak için kutlama yapıldı.
Başarılı isim Ozan Kabak, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yerken devamında ise arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti. Takımda bulunan arkadaş ortamının iyi olduğu görülürken doğum gününü milli takımdan kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederekn yarın akşam gerçekleşecek Avusturya karşısında galibiyet almanın en güzel hediye olacağını belirtti.
TFF tarafından gelen açıklamalar üzerine Avusturya ie gerçekleşecek özel maş için kamp takımı Viyana'da yer alırken bulundukları otelde 24. yaşına giren Ozan Kabak için kutlama yapıldı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası IBAN'ı olan dikkat! 2500 TL bayram harçlığı yattı hemen kontrol edin
Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak
3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü
Türk kahvesini fokur foku köpürten teknik! Köpüksüz kahve kalmayacak
Hükümetten 4A 4B'liye yüzde 50 zam açıklaması: Yeni müjde verildi
İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak
A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!
3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek