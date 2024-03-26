Ozan Kabak'a sürpriz doğum günü!

TFF tarafından gelen açıklamalar üzerine Avusturya ie gerçekleşecek özel maş için kamp takımı Viyana'da yer alırken bulundukları otelde 24. yaşına giren Ozan Kabak için kutlama yapıldı.



Başarılı isim Ozan Kabak, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yerken devamında ise arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti. Takımda bulunan arkadaş ortamının iyi olduğu görülürken doğum gününü milli takımdan kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederekn yarın akşam gerçekleşecek Avusturya karşısında galibiyet almanın en güzel hediye olacağını belirtti.

