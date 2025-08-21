Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, rondo çalışması ve dayanıklılık koşuları ile hazırlıklarını derinleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise kırmızı beyazlı takım atletik oyunlarla günü noktaladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek.

Maç bilgileri

Amed Sportif Faaliyetler – Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

