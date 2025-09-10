Özbelsan Sivasspor Yusuf Cihat Çelik'i Transfer Etti

Özbelsan Sivasspor, Kocaelispor'dan orta saha Yusuf Cihat Çelik (29) ile resmi sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, son olarak Kocaelispor forması giyen orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik'i kadrosuna kattı.

İmza Töreni

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yusuf Cihat Çelik'in, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

"Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik’e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Oyuncu Profili

Hollanda’nın Oss kentinde 2 Ocak 1996’da dünyaya gelen Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor ve Akhisarspor formasını giyen sporcu, son olarak Kocaelispor'da görev yaptı.

