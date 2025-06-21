DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.082.926,74 0,59%

Özel Sporcular Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

Down sendromlu özel sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları ikincilikle yurda döndü. Federasyon Başkanı Aydın, desteklerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:32
Özel Sporcular Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

Özel Sporcular Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda futsal ve basketbolda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Sporcular, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

Başkan Birol Aydın'dan Açıklamalar

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takımın Avrupa'da önemli bir başarı kaydettiğini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, engelli sporunun önemi arttı. Bu alan, emek ve gönül isteyen bir şeydir. Özel sporcuları severseniz, bu alanda başarılı olursunuz. Çok güzel mücadeleleri geride bıraktık. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yaklaşık 1 yıldır kamptaydı. Bu şampiyona için hazırlanıyorlardı. Her ikisi de namağlup bir şekilde finale gitti. Futsal Milli Takımı, belki de psikolojik şartlardan dolayı finali kazanamadı." ifadelerini kullandı.

Engelli Sporuna Destek Ve Gelecek Hedefleri

Aydın, ülkedeki bütün engelli çocuklara ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye, artık Avrupa'nın gerisinde değil. Onların biz on adım önündeyiz. Biz şampiyonada Portekiz'i, Kuzey İrlanda'yı ve İtalya'yı yendik. Milli takımımız, engelleri aştı. Özel sporcular, bundan sonra Avrupa'da, dünyada ve Paralimpik Oyunları'nda tarih yazmaya devam edecek. Burada çalışanlar gönüllüdür. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaptan Birkan Dikici'den Hedefler

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici ise başarıdan duyduğu gururu ifade ederek, "Biz şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikincilik nasip oldu. Bir sonraki organizasyonlarda hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için herkese söz veriyorum. Bizim gibi özel sporcuların da dışarıya çıkıp spor yapmasını istiyorum." dedi.

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu...

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu...

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Yeniden Başkan
2
Teksüt Bandırmaspor'un Yeni Başkanı Murat Karakoyun
3
Özel Sporcular Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü
4
İzmir'de Şehit Furkan Yavaş'ın Adını Taşıyan Laboratuvar Açıldı
5
Meksika-Türkiye Maçına Hazırlık: Aguirre'den Güçlü Mesajlar
6
Beşiktaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı
7
Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!