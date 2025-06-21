Özel Sporcular Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda futsal ve basketbolda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Sporcular, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

Başkan Birol Aydın'dan Açıklamalar

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takımın Avrupa'da önemli bir başarı kaydettiğini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, engelli sporunun önemi arttı. Bu alan, emek ve gönül isteyen bir şeydir. Özel sporcuları severseniz, bu alanda başarılı olursunuz. Çok güzel mücadeleleri geride bıraktık. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yaklaşık 1 yıldır kamptaydı. Bu şampiyona için hazırlanıyorlardı. Her ikisi de namağlup bir şekilde finale gitti. Futsal Milli Takımı, belki de psikolojik şartlardan dolayı finali kazanamadı." ifadelerini kullandı.

Engelli Sporuna Destek Ve Gelecek Hedefleri

Aydın, ülkedeki bütün engelli çocuklara ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye, artık Avrupa'nın gerisinde değil. Onların biz on adım önündeyiz. Biz şampiyonada Portekiz'i, Kuzey İrlanda'yı ve İtalya'yı yendik. Milli takımımız, engelleri aştı. Özel sporcular, bundan sonra Avrupa'da, dünyada ve Paralimpik Oyunları'nda tarih yazmaya devam edecek. Burada çalışanlar gönüllüdür. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaptan Birkan Dikici'den Hedefler

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici ise başarıdan duyduğu gururu ifade ederek, "Biz şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikincilik nasip oldu. Bir sonraki organizasyonlarda hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için herkese söz veriyorum. Bizim gibi özel sporcuların da dışarıya çıkıp spor yapmasını istiyorum." dedi.

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen SU-DS Avrupa Futsal ve Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.