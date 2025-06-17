DOLAR
39,45 -0,25%
EURO
45,37 0,31%
ALTIN
4.294,82 -0,29%
BITCOIN
4.145.718,55 3,39%

Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Özel sporcular, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Futsal takımı ABD'yi, basketbol takımı Macaristan'ı yendi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:43
Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na mücadeleci bir başlangıç yaparak olulden galibiyetle ayrıldılar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti.

Benzer bir başarıyı gösteren Down Basketbol Milli Takımı ise turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla yenerek büyük bir zafer elde etti.

Bu zaferler, milli takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği önemli başarıları simgeliyor ve sporun sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na...

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti. Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na...

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti. Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor'un 60. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
2
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa Galibiyetini Yorumladı
3
Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
4
Trabzonspor ve Onvo'dan Güçlü Sponsorluk Anlaşması
5
Iğdır FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
6
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımından Şehir Turu ve Övgüler

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!