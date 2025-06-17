Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na mücadeleci bir başlangıç yaparak olulden galibiyetle ayrıldılar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti.

Benzer bir başarıyı gösteren Down Basketbol Milli Takımı ise turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla yenerek büyük bir zafer elde etti.

Bu zaferler, milli takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği önemli başarıları simgeliyor ve sporun sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti. Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.

Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti. Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.