Özel Sporcular Ironman 70.3 Türkiye'de Sınırları Aşıyor

Özel Sporcular Limitleri Zorluyor

Antalya'da 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, üç özel sporcunun katılımıyla daha anlamlı hale gelecek. Otizmli Tuna Tunca, tandem bisiklet ile yarışmaya katılacak görme engelli Merve Orhan ve tekerlekli sandalyede yarışacak omurilik felçli Okan Aracagök, bu özel etkinlikte engelleri aşmış kişilerin başarı hikayelerini temsil ediyor.

Sosyal Farkındalık İçin Yarışacaklar

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, her biri kendi alanlarında önemli başarılar elde etmiş olan bu sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarındaki performanslarıyla sadece kendi limitlerini zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumda engelli bireylerin daha fazla görünür olmasına katkıda bulunacaklar. Ironman 70.3 Türkiye yarışları, bu özel sporcuların cesaretleriyle yalnızca bir spor etkinliği değil, bir farkındalık hareketi haline gelecek. Ekipleriyle birlikte bu ilkelerde mücadele eden sporcular, sınırların ötesine geçerek örnek olacaklar.