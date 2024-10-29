DOLAR
34,27 0,1%
EURO
37,05 0,06%
ALTIN
3.029,82 -0,23%
BITCOIN
2.441.223,54 -2,37%

Özel Sporcular Ironman 70.3 Türkiye'de Sınırları Aşıyor

Ironman 70.3 Türkiye'de Tuna, Merve ve Okan engelleri aşıp farkındalık yaratacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:31
Özel Sporcular Ironman 70.3 Türkiye'de Sınırları Aşıyor

Özel Sporcular Limitleri Zorluyor

Antalya'da 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, üç özel sporcunun katılımıyla daha anlamlı hale gelecek. Otizmli Tuna Tunca, tandem bisiklet ile yarışmaya katılacak görme engelli Merve Orhan ve tekerlekli sandalyede yarışacak omurilik felçli Okan Aracagök, bu özel etkinlikte engelleri aşmış kişilerin başarı hikayelerini temsil ediyor.

Sosyal Farkındalık İçin Yarışacaklar

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, her biri kendi alanlarında önemli başarılar elde etmiş olan bu sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarındaki performanslarıyla sadece kendi limitlerini zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumda engelli bireylerin daha fazla görünür olmasına katkıda bulunacaklar. Ironman 70.3 Türkiye yarışları, bu özel sporcuların cesaretleriyle yalnızca bir spor etkinliği değil, bir farkındalık hareketi haline gelecek. Ekipleriyle birlikte bu ilkelerde mücadele eden sporcular, sınırların ötesine geçerek örnek olacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Tenis Şampiyonası: Kadınlar Finali Doğa Türkmen ve Melis Sezer Arasında
2
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Başladı
3
Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta
4
Özel Sporcular Ironman 70.3 Türkiye'de Sınırları Aşıyor
5
Kayakla Atlama Milli Takımı Almanya'da Hazırlanıyor
6
Ali Yiğit Saygılıgil Türkiye Kürek Milli Takımı'nın Yeni Antrenörü
7
Ankara Kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek