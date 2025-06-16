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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da Madalya Peşinde

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya’daki Para Masa Tenisi Grand Prix 2025'te madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 18:51
Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da Madalya Peşinde

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'daki Turnuvaya Hazır

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek olan Para Masa Tenisi Grand Prix 2025'te madalya elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde gerçekleştirilecek ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren bu önemli turnuva için milli sporcular, Çekya'ya hareket etti.

Takım ve Antrenörler

Antrenörler Bülent Baran, Erman Duran ve Fatma Yütük yönetimindeki milli takımda; Ebru Acer, Sümeyra Türk, Burak Burç, Efe Gümüş, Medine Karakurt ve Melike Eylülü Kırsakal gibi yetenekli sporcular yer alıyor.

Başkan Aydın’dan Destek Mesajı

Açıklamada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın görüşlerine de yer verildi. Aydın, ay-yıldızlı takıma başarılar dileyerek, "Milli takımımızın göstereceği mücadeleye yürekten inanıyorum. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok. Teknik kurulumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kafilemize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Para Masa Tenisi Grand Prix 2025'te...

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Para Masa Tenisi Grand Prix 2025'te madalya mücadelesi verecek. Ostrava kentinde gerçekleştirilecek ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuva için milli sporcular, bu ülkeye gitti.

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