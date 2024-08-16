Özgür Sarak Macaristan'a Transfer Oldu

Özgür Sarak Macaristan'a Geçiyor

Türkiye'nin başarılı hentbolcusu Özgür Sarak, kariyerine Macaristan'da devam etme kararı aldı. Genç yetenek, Eger-Eszterhazy SzSE takımına transfer oldu.

Federasyondan Destek Mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Sarak'ın transferiyle ilgili yaptığı resmi açıklamada, "Özgür Sarak, Macaristan'ın Eger-Eszterhazy SzSE takımında forma giyecek. Kendisi, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto takımında sağ oyun kurucu olarak görev yapıyordu. A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncumuz olan Özgür'e yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Özgür Sarak'ın bu transfere dair duyguları ve hedefleri merakla bekleniyor.