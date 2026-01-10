Özlem Çerçioğlu: Aydın'a Motosiklet Yarış Pisti Gündemde

Aydınlı gençlerin sosyal medyadaki 'pist' talebine Başkan Özlem Çerçioğlu yanıt verdi; motosiklet pisti projesi gündeme alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:45
Sosyal medya çağrısına başkan yanıtı, proje gündeme alındı

Aydınlı motosiklet tutkunlarının sosyal medya üzerinden yaptığı "pist" çağrısına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kayıtsız kalmadı. Başkan, motosiklet pisti projesinin gündeme alındığını duyurdu.

Sosyal medyada bir kullanıcının Aydın’a yarış pisti yapılması yönündeki talebine yönelik paylaşıma, kullanıcı "Yaparsa Özlem Başkan yapar" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımın altına yorum yapan Başkan Çerçioğlu, "Çağlar, çağrınız bana ulaştı. Pistle ilgili talebinizi gündemimize aldık" diyerek talebe karşılık verdi.

Başkan Çerçioğlu’nun bu yorumu kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı; farklı sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Vatandaşlar, Çerçioğlu’nun sosyal medya üzerinden gelen taleplere hızlı ve doğrudan yanıt vermesini olumlu karşıladı.

Paylaşımlarda özellikle gençler ve motor sporlarına ilgi duyan vatandaşlar, böyle bir pistin ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirtti. Başkan’ın vatandaşlarla doğrudan iletişime geçerek talepleri değerlendirmesi sosyal medyada takdir topladı.

Konuya ilişkin sürecin ilerleyen günlerde daha netleşmesi bekleniyor; belediyenin değerlendirme aşamasındaki adımları kamuoyu ile paylaşılacak.

(ARŞİV FOTO) - AYDINLI MOTOSİKLET TUTUKUNU GENÇLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI 'PİST' ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMAYAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, MOTOİSKLET PİSTİ İÇİN PROJENİN GÜNDEME ALINDIĞINI DUYURDU.

