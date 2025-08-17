DOLAR
Öznur Cüre Girdi: Los Angeles 2028'de Zirve Hedefi

Paralimpik şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Paris sonrası Los Angeles 2028 hazırlıklarını sürdürüyor; hedef rekor ve yeni altın madalyalar.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:41
Öznur Cüre Girdi: Los Angeles 2028'de Zirve Hedefi

Öznur Cüre Girdi: Los Angeles 2028'de Zirveyi Hedefliyor

ERKUT KARGIN - Paris 2024

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Los Angeles 2028'e hazırlanıyor ve tekrar zirve olmak istiyor.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından "yılın para kadın okçusu" seçilen Öznur, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından paralimpik oyunlarda da zafer elde ederek "üç büyük organizasyonda şampiyonluk kazanan sporcu" ünvanını aldı.

AA muhabirine konuşan Öznur, Los Angeles 2028'de tekrar birincilik kürsüsüne çıkmayı hedeflediğini ve eylülde Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Öznur'un sözleri: "Bunların hepsi emek, çaba. O altın madalya ve rekoru aynı şekilde getirmek istiyorum. En son Paris'te 704 puanla hem dünya hem Paralimpik oyunları rekoru kazandırmıştık ülkemize. Gönül istiyor ki 704 değil, 715-720'ler atıp bu sefer gerçekten böyle kolay kolay elden alınmayacak bir rekor kırmak istiyorum. Şu anki hedefim bu."

Milli okçu, ayrıca olimpik sporcularla da yarıştığını vurguladı: "Türkiye'de ilk defa engelli bir sporcu, engelli olmayan sporcularla da yarışıyor. Bu gerçekten bizim federasyon olarak attığımız çok güzel, çok büyük bir adım." Tüm antrenörlerine teşekkür eden Öznur, hedefini şöyle özetledi: "Önce paralimpikte şampiyon olup daha sonra engelli olmayan sporcular arasında yarışıp yine zirveye yükselmek."

"Zaten biz Los Angeles için Paris 2024 bittiği andan itibaren çalışmaya başladık. Sistemimiz çok güzel, çok sağlıklı ve disiplinli ilerliyoruz. Bu yüzden de Los Angeles'ta sadece birkaç tane değil birçok altın madalya ve rekorla geri döneceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Son olarak Öznur, boccia oynayan annesiyle Los Angeles'a gidip birlikte madalya kazanmayı hayal ettiğini ekledi.

