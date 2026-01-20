Öztürk Ailesi Bodrum FK’daki Sorumluluklarını Resmen Devretti

Öztürk Ailesi, Bodrum Futbol Kulübü'ndeki sorumluluklarını bugün tamamen yeni yönetime devretti; Başkan Taner Ankara ve yönetim kuruluna başarı diledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:27
Yeni yönetime tam yetki: Başkan Taner Ankara'ya başarı dileği

Bodrum Futbol Kulübü yöneticilerinden Öztürk Ailesi, kulüpteki sorumluluklarını devrettiklerini kamuoyuna açıkladı.

Açıklama, Fikret Öztürk’ün oğlu Ali Şafak Öztürk’ün sosyal medya hesabından yapılan yazılı bildiri ile yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2. Lig’den Süper Lig’e taşıyarak Bodrum’un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz Yeni Başkanımız Taner Ankara’ya, Yönetim Kurulu’na ve Bodrumspor’umuza sonsuz başarılar diliyoruz"

Öztürk Ailesi, açıklamada yeni yönetimin çalışmalarına tam destek verileceğini belirterek Taner Ankara önderliğindeki yönetime başarı dileğinde bulundu.

