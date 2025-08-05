Palandöken Dağı, Dağ Bisikleti Yarışlarını Çekim Merkezi Oluyor

Palandöken Dağı, Dağ Bisikleti Yarışlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Dağı, tesisleri ve parkur şartları ile her geçen yıl bisiklet tutkunlarını kendine çekiyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu önderliğinde düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışları ile bölgenin popülaritesi artmaya devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunda binlerce turiste kayak imkanı sunarken, yaz aylarında da çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakınlığı ve konaklama olanakları sayesinde Palandöken, yaz döneminde dağ bisikleti yarışları için ideal bir destinasyon haline geliyor.

Yarışlar Arttı, Katılım Yükseldi

Yaklaşık dört yıl önce kaynağını alan organizasyonlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artış göstermeye başladı. Son dört yıl içerisinde toplamda 12 ülkeden yaklaşık 350 yabancı sporcu, Palandöken Dağı'nda düzenlenen yarışlara katıldı ve bu sayede bölgenin adı, uluslararası arenada da tanınır hale geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, Palandöken’in, Alp Dağları’ndaki organizasyonların benzerlerini barındırması adına çaba gösterdiklerini belirtiyor. Kocaman, "Son yarışmaya katılan 210 yabancı sporcu, Palandöken’in uluslararası alandaki bilinirliğini artırıyor" ifadelerini kullanıyor.

UCI'nin Değerlendirmesi Önemli

Palandöken’deki global organizasyonların, sporcular için olimpiyat puanları kazandırdığını söyleyen Kocaman, yabancı sporcuların daha önceki tedirginliklerinin yerini güvene bıraktığını vurguladı. Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) Palandöken’e vermiş olduğu olumlu notların, uluslararası yarışların çekiciliğini artırdığına dikkat çekti.

Bisiklet Sporu İçin Gelişim Hedefi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Palandöken'in sadece bir kayak merkezi olmadığına ve çok çeşitli branşlarla uluslararası tanınırlığını artırdığına dikkat çekti. Bağrıyanık, Palandöken'in irtifası ve parkur özellikleriyle bisiklet sporuna değer katacak nitelikte olduğunu dile getirdi.

Bağrıyanık ayrıca, gelecek dönem için Avrupa ve dünya kupalarını hedeflediklerini belirterek, her sene yarışlara katılımın arttığına vurgu yaptı.

Kış aylarında kayakla adından söz ettiren Palandöken Dağı'nın son yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışlarıyla bu alanda dünyada popülerliği artmaya başladı.

Kış aylarında kayakla adından söz ettiren Palandöken Dağı'nın son yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışlarıyla bu alanda dünyada popülerliği artmaya başladı.