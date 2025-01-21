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Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu

Panathinaikos, Olympiakos'u 78-72 mağlup ederek Yunanistan Ligi'nde 15'te 15 yaptı. Sakatlıklar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:34
Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu

Panathinaikos Derbiyi Kazandı

Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Erkekler Basketbol Ligi'nde 15. hafta derbisinde Olympiakos'u 78-72'lik skorla mağlup ederek namağlup ünvânını sürdürmeye devam etti. OAKA Arena'daki bu önemli karşılaşma, ev sahibi ekibin zafere ulaşmasıyla sonuçlandı ve Panathinaikos, ligdeki kazanma serisini 15 maça çıkardı.

Önemli Oyuncuların Performansı

Ergin Ataman yönetimindeki ekipte milli basketbolcu Cedi Osman, 18 sayı ve 6 ribauntla öne çıkarken, Jerian Grant de 18 sayı ve 3 ribauntla galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Panathinaikos'un liderliği pekiştirmesi, ligdeki en yakın takipçisi Olympiakos'un ikinci kez bu sezon kaybetmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi. Olympiakos, ligdeki iki mağlubiyetini de Panathinaikos karşısında yaşadı.

Ömer Faruk Yurtseven'in Sakatlığı

Maçın en dikkat çekici olaylarından biri, Panathinaikos'un milli oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven'in sakatlanması oldu. Maç sonrası açıklama yapan Ergin Ataman, Ömer Faruk'un bacağında kırık olduğunu ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi. Ayrıca, Fransız pivot Mathias Lessort da sakatlık nedeniyle uzun süre oynamayacak. Böylece Panathinaikos, pota altındaki önemli iki oyuncusunu kaybetmiş oldu.

Avrupa Ligi'nde Hedefler Devam Ediyor

Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde 23 Ocak Perşembe günü Zalgiris'i konuk edecek. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 22 maçta 13 galibiyet elde eden Panathinaikos, 5. sırada yer almakta. Ayrıca, 25 Ocak Cumartesi günü Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Promitheas ile karşılaşacak.

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