Panathinaikos, Galatasaraylı Tete'yi Kadrosuna Dahil Etti

Panathinaikos, Tete'yi UEFA Kadrosuna Kattı

Yunanistan'ın Panathinaikos futbol kulübü, uzun süredir devam eden transfer müzakerelerinin ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'yi UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Mücadele

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir ekip olarak, resmi web sitesinde Tete'nin kadroda yer aldığını duyurdu.

Galatasaray'dan Henüz Resmi Açıklama Yok

Öte yandan, sarı-kırmızı renklere sahip Galatasaray Kulübü, bu transfer ile ilgili olarak henüz herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Tete'nin Galatasaray Performansı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a katılan 24 yaşındaki Tete, kulüp tarihinde beklentileri karşılayamamış gibi görünüyor. Futbolcu, 45 resmi maçta yalnızca 3 gol atma başarısı gösterdi.

İlerleyen günlerde Tete'nin yeni macerası hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.