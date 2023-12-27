Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'den Süper Lig hamlesi

Yunanistan'ın köklü takımlarından olan Panathinaikos ile anlaşma yapan Fatih Terim tüm hızıyla çalışmalara başladı. Deneyimli teknik isim Atina'ya uçacak ve yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Gelen bilgiler üzerine Terim'in takımın başına getirilerek ilk transferi ise Süper Lig'den yaptı.

FATİH TERİM'İN YENİ KARARI

Panathinaikos takımının uzun zamandır Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ile görüşmeler yaptığı anlaşma yapılacak duruma gelmesiyle son kararı Fatih Terim'in vereceği hakkında ifadeler kullanıldı.





30 yaşındaki yıldız isim 2024 Haziran ayında sözleşmesinin bitmesiyle beraber Yunanistan milli takımının kaptanlığında bulunan Bakasetas'ın ülkesine dönmek için düşünceleri olduğu bilgisi geldi.