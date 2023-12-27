Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'den Süper Lig hamlesi

Galatasaray'ın yıldız teknik adamlarından olan Fatih Terim'den beklenmedik karar geldi. Yunan devi Panathinaikos ile yapılan anlaşma üzerine tekrardan sahalara geri döndü. Yeşil beyazlı ekip 13 senedir şampiyon olamazken ilk transfer yapıldı.

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'den Süper Lig hamlesi
Yayın Tarihi:

Yunanistan'ın köklü takımlarından olan Panathinaikos ile anlaşma yapan Fatih Terim tüm hızıyla çalışmalara başladı. Deneyimli teknik isim Atina'ya uçacak ve yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Gelen bilgiler üzerine Terim'in takımın başına getirilerek ilk transferi ise Süper Lig'den yaptı.

FATİH TERİM'İN YENİ KARARI

Panathinaikos takımının uzun zamandır Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ile görüşmeler yaptığı anlaşma yapılacak duruma gelmesiyle son kararı Fatih Terim'in vereceği hakkında ifadeler kullanıldı.

yunanistan ekip

30 yaşındaki yıldız isim 2024 Haziran ayında sözleşmesinin bitmesiyle beraber Yunanistan milli takımının kaptanlığında bulunan Bakasetas'ın ülkesine dönmek için düşünceleri olduğu bilgisi geldi. 

Öne Çıkanlar
Ve rakamlar verildi! Asgari ücret kesinleşiyor Ve rakamlar verildi! Asgari ücret kesinleşiyor
KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat
Boğa ve Yükselen Boğalar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Boğa ve Yükselen Boğalar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
Çok Okunanlar
Fatih Terim taraftarları üzdü! Yunan ekibinin başına geçiyor Fatih Terim taraftarları üzdü! Yunan ekibinin başına geçiyor Beşiktaş'a gelir gelmez adını altın harflerle yazdırdı Beşiktaş'a gelir gelmez adını altın harflerle yazdırdı Volkan Demirel'in Galatasaray ile ilginç mücadelesi! Volkan Demirel'in Galatasaray ile ilginç mücadelesi! Adana Demirspor rekoru saniyelerle kaçırdı Adana Demirspor rekoru saniyelerle kaçırdı Derbide ilk dakikada gerilim! Icardi ile birbirlerine girdiler Derbide ilk dakikada gerilim! Icardi ile birbirlerine girdiler