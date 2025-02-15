Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Başladı

Mersin'de Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenleniyor. Yarışlara 53 sporcu katılıyor.

Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri

TAF Para Atlet Genel Koordinatör Yardımcısı ve Atlamalar Koordinatörü Şahabettin Karabulut, AA muhabirine verdiği demeçte, yarışların sporcuların performanslarını değerlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Karabulut, "Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na şimdiden hazırlanıyoruz. Burada seviye belirliyoruz. Sporcuların derecelerini değerlendireceğiz. 2028'deki olimpiyatlardaki ana hedefimize odaklanmak için tüm planlarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

Organizasyon, yarın sona erecek.