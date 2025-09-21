Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu

Avrupa ve dünya ikincisi Muhammed Aspala, 58 kiloda Suudi Arabistan'daki 15. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:26
AHMET DEMİRCAN - Para tekvandoda 4 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan, Avrupa ve dünya ikincisi milli sporcu Muhammed Aspala, kariyerinin zirvesi için dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Kariyer ve başarılar

Muhammed Aspala, lise yıllarında spora başladı. Türkiye şampiyonalarında 2017'de Ankara'da, 2023'te İstanbul'da ve 2024'te Konya'da altın madalya kazanan milli sporcu, son olarak ocak ayında Ankara'da düzenlenen Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 4. kez kürsünün zirvesine çıktı. 2021'de ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Günlük antrenman ve hedefler

Suudi Arabistan'da ekim ayında düzenlenecek 15. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 58 kilo kategorisinde mücadele edecek olan Aspala, şampiyonluk hedefiyle çalışıyor. Milli sporcu AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladığını ve ilk yıllarda engelinden dolayı çekindiğini anlattı.

Aspala antrenman rutinini şöyle özetledi: 'Antrenman için her gün 45 kilometre yol gidip geliyorum. 95 kilometre bile olsa gider gelirim. Spor engel tanımaz.' İlk yılında katıldığı Türkiye şampiyonasında birincilik elde ettiğini, ardından dünya şampiyonasında 5. olduğunu ve 2021'de dünya ikincisi olarak büyük mutluluk yaşadığını belirtti. 'Keşke şampiyon olsaydım. İnşallah gideceğimiz dünya şampiyonasında şampiyon olacağım. İstiklal Marşı'mızı dinletip bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum.' dedi.

Antrenöründen değerlendirme

Muhammed Aspala'nın antrenörü İbrahim Yiğit sporcusunu çok çalışkan ve azimli bir isim olarak tanımladı. Yiğit, Muhammed'in fedakarlıklarla bugünlere geldiğini vurgulayarak, 'Herkes Muhammed gibi fedakarlık yapamıyor. Antrenmanlarda da çalışkan ve başarılı bir sporcu. Bu ayın sonunda kampa alınacak, ardından dünya şampiyonasına gidecek. Muhammed'den dünya şampiyonasında başarı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

