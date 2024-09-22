Para Yelken Avrupa Şampiyonası Sonuçlandı

Para Yelken Avrupa Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Hollanda'nın Sneek kentinde düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası, büyük bir katılımla sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun aktardığı bilgilere göre, organizasyonda toplamda 42 tekne mücadele etti.

Türk Sporcuların Performansı

Türk sporcular, uluslararası arenada başarılı temsil edildi. Hansa Liberty kategorisinde yarışan Miray Ulaş (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), 8. oldu. Hansa 303 kategorisinde ise Büşra Nur Çelik (Zonguldak ferdi), genel klasmanda 27'nci, gümüş grupta ise 9. sırayı elde etti.

Aynı kategoride yer alan Yiğit Efe Yıldırım (Zonguldak ferdi), yarışmayı genel klasmanda 41'inci, gümüş grupta ise 19. sırada tamamlama başarısını gösterdi.

Önümüzdeki Hedefler

Bu organizasyon, Türk yelkencilerinin uluslararası yarışlardaki deneyimlerini artırarak, gelecek yarışmalara daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlayacak.