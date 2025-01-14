Para Yüzücü Salih Karadağ 2028 Olimpiyatları İçin Hedef Belirledi

14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:02
Para Yüzücü Salih Karadağ 2028 Olimpiyatları İçin Hedef Belirledi

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali için kulaç atmaya devam ediyor. Engellerine rağmen spor hayatında önemli adımlar atan Salih, 2021 yılında yüzmeye başladığından bu yana, Konya, Bolu ve Trabzon'daki yarışlarda çeşitli dereceler elde etti.

Salih Karadağ, Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda 100 metre ve 200 metre serbest kategorilerinde şampiyonluk kazandı. Elde ettiği başarılar sayesinde milli takım seçmelerine katılarak aday listesine girmeyi başardı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Furkan Kızılkaya ile birlikte haftada 6 gün antrenman yaparak, milli takım için hazırlıklarını sürdüren Karadağ, günde en az 2 saat yüzdüğünü belirtiyor. Karadağ, “2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmeyi çok istiyorum. Los Angeles'ta kürsüde ben de olmak istiyorum.” dedi.

Ulusal başarısını uluslararası alana taşımayı amaçlayan Karadağ, 2022 yılında Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama S5 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda 50 metre serbest stilde ikinci, 100 ve 200 metre serbest stilde ise üçüncü olarak büyük başarılar elde etti.

Yüzmenin kendisi için stres atma aracı olduğunu ifade eden Salih, okuldan sonra direkt yüzmeye geldiğini ve spor ile dersleri arasında denge kurmayı başardığını belirtti. “Yarış esnasında her şeyi unutarak sadece hedefime odaklanıyorum.” diyerek hırslı bir sporcu olduğunun altını çizdi.

Furkan Kızılkaya, Salih’in elde ettiği başarılarından gurur duyduğunu belirterek, “Milli takım hedefimiz var. İnşallah milli takıma girip, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Salih'in geç başlamasına rağmen gösterdiği irade ve azim, onun kısa sürede profesyonelleşmesini sağladı.

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali...

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali için kulaç atıyor.

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali...

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali için kulaç atıyor.

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