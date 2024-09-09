Paralimpik Oyunları'nda Tarih Yazan Sporcular Türkiye'ye Döndü

Paralimpik Oyunları'nda Tarih Yazdılar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettikleri 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile Türkiye'ye dönen sporcular, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde coşkuyla karşılandı. Onlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve aileleri eşlik etti.

İbrahim Bölükbaşı'nın Gururu

Judoda altın madalya kazanan ve hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan tek sporcu olan İbrahim Bölükbaşı, mutluluğunu paylaştı: "Bu benim 4. olimpiyatımdı. 2 kez güreşte, 2 kez judoda olimpiyatlara gittim. Judoda tarihte ilk kez şampiyon oldum, çok mutluyum. Hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda yer alan dünyadaki tek sporcu olmaktan gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Ayrıca, gençlere spor yapmaları konusunda da tavsiyelerde bulunarak, "Mücadelelerini bırakmasınlar. Hedefim 2028'de de başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

Umut Ünlü'nün Başarısı

Yüzme branşında 2 altın madalya kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza atan Umut Ünlü, "6 altın madalya aldık, toplamda 28 madalya topladık. Ülkemizin bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." diyerek başarılarını paylaştı.

Kübra Korkut'un Hedefi

Masa tenisinde gümüş madalya kazanan Kübra Korkut, "Amacım altın madalyaydı ama gümüş oldu. Yine de çok mutluyum. 2028'de altın almayı hedefliyorum." diyerek geleceğe dair umutlarını dile getirdi.

Bronz Madalyalı Sporcuların Hedefleri

Paralimpik oyunlarda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Sevilay Öztürk, Ecem Taşın Çavdar, Nazan Akın Güneş, Cahide Eke ve Sibel Çam ise büyük bir mutluluk içerisinde hedeflerinin Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da kürsüde yer almak olduğunu belirtti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.