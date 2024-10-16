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Paralimpik Sporcular Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrencilere ilham verdiler. Başarı hikayeleriyle motive ettiler.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:52
Paralimpik Sporcular Gaziantep'te Gençlerle Buluştu

Paralimpik Sporcular Gençlerle Buluştu

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden paralimpik sporcular, Gaziantep'te liseli gençlerle buluştu. Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, 'Sporun Yıldızları' programı kapsamında tecrübelerini paylaştı.

Program Detayları

Panorama 25 Aralık Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, altın madalya sahibi Mahmut Bozteke ile bronz madalyalı Sevilay Öztürk, genç sporculara ilham kaynağı oldu.

Mahmut Bozteke'nin Mesajı

Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, başarı yolunda pes etmemek gerektiğini vurguladı. Bozteke, "Önceden kollarımdaki ameliyat izleriyle dikkat çekiyordum fakat şimdi başarılarımla anılmak önemli. Kazandığım başarılar sayesinde sporla tanıştım. Eğer kollarım olmasaydı başarıya ulaşamazdım." ifadelerini kullandı.

İlk milli takıma girdiğinde yaşadığı duyguları paylaşan Bozteke, "Ülkemin benden beklentisini karşılamak için çalışıyorum. Başarıya ulaştıktan sonra İstiklal Marşı'mızı dinleterek ülkemizin gücünü göstermek istiyorum. Asla pes etmemeliyiz." dedi.

Sevilay Öztürk'ün Gururu

Milli yüzücü Sevilay Öztürk ise, ülkesi için yarışmanın gururunu yaşadığını belirtirken, sporcu adaylarına mücadele etmenin önemini aktardı. Öztürk, "Çalıştıktan sonra milli formayı giyince daha büyük hedefler belirliyorum. Bayrağımızı temsil etmek benim için çok değerli." dedi.

Öztürk ayrıca, madalya kazandıktan sonra hissettiği mutluluğu da paylaştı: "Madalya kazanmak için sürekli çalışmalıyım. İstiklal Marşı'mızın dünya genelinde okunması yaşanabilir bir mutluluk. Ülkem adına gurur duyuyorum ve tekrar marşımızı tüm dünyaya okutmak için çabalıyoruz."

Etkinliğe Katılan Diğer İsimler

Programa, paralimpik antrenörleri Mehmet Ali Albas ve Nurullah Çelep ile öğretmenler de katılarak, genç sporculara destek verdiler.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları"...

Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

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